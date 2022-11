Hertha BSC trainiert in kleiner Gruppe: Spieler angeschlagen

Ohne Marton Dardai und Dong-Jun Lee, dafür aber wieder mit Kevin-Prince Boateng und Deyovaisio Zeefuik hat Fußball-Bundesliga die neue Trainingswoche begonnen. Dardai laboriert an einer Erkältung. Ob er rechtzeitig zum nächsten Testspiel am Samstag bei Hannover 96 fit wird, ist unklar. Lee hatte sich beim 5:0-Erfolg bei Oberligist Ludwigsfelde am vergangenen Samstag eine Sprunggelenksverletzung zugezogen. Gleich elf Profis aus dem Kader von Trainer Sandro Schwarz, darunter Marvin Plattenhardt, Dodi Lukebakio, Wilfried Kanga und Peter Pekarik, trainierten am Montag individuell, teilte der Verein mit.