Landesrechnungshof prüft RBB: Empfehlungen bis Frühjahr

Das beleuchtete Logo des Senders Rundfunk Berlin-Brandenburg an der Fassade am Sitz des Senders.

Der Brandenburger Landesrechnungshof will der Landespolitik bis zum Frühjahr Empfehlungen für eine Reform des RBB-Staatsvertrags geben. Bis dahin sei ein Ergebnis der Prüfung des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) gemeinsam mit dem Landesrechnungshof Berlin zu erwarten, sagte Rechnungshof-Präsident Christoph Weiser am Montag bei der Vorstellung des Jahresberichts. „Wir wollen dazu beitragen, das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und in den RBB als gemeinsame Rundfunkanstalt der Länder Berlin und Brandenburg wieder zu stärken“, sagte Weiser.