Betrunkener bricht einem Polizisten die Nase

Bei einem Einsatz wegen des Verdachts der häuslichen Gewalt hat ein 40-Jähriger einem Polizisten mit Kopfstößen die Nase gebrochen. Der Mann habe den Beamten zudem mehrfach bedroht und beleidigt, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Berlin (dpa/bb). Bei einem Einsatz wegen des Verdachts der häuslichen Gewalt hat ein 40-Jähriger einem Polizisten mit Kopfstößen die Nase gebrochen. Der Mann habe den Beamten zudem mehrfach bedroht und beleidigt, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Den Angaben zufolge war die Polizei wegen lautstarker Streitigkeiten am Samstagabend gegen 20.00 Uhr in die Siemensstraße in Berlin-Steglitz gerufen worden. Der 40-Jährige habe sofort aggressiv auf das Eintreffen der Polizei reagiert, daraufhin seien ihm Handschellen angelegt worden. Der Mann habe sich aber weiter aggressiv verhalten und letztlich mit dem Kopf gegen das Gesicht von einem der Polizisten gestoßen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der 40-Jährige wurde ins Polizeigewahrsam gebracht. Laut Polizei war er betrunken, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird wegen Bedrohung, Körperverletzung und Tätlichen Angriffs ermittelt.