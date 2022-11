Scholz zeigt trotz Energiekrise Zuversicht für den Winter

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hält Deutschland mit den bisherigen Weichenstellungen in der Energiekrise für den Winter gerüstet. „Mit all den Entscheidungen, die wir getroffen haben, können wir jetzt zu diesem Zeitpunkt vor dem Winter sagen: Wir werden das wohl durchstehen gemeinsam“, sagte Scholz am Samstag beim Landesparteitag der SPD Brandenburg in Cottbus. „Wir werden wohl durch diesen Winter kommen.“