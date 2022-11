Balkon und Keller brennen in Marzahn-Hellersdorf

Zwei Brände an Wohnhäusern hat die Feuerwehr am frühen Samstagmorgen im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf gelöscht. Die Rettungskräfte rückten kurz nach Mitternacht zunächst in die Trusetaler Straße zu einem brennenden Balkon aus, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Sie retteten demnach einen Menschen aus dem Gebäude, der mit leichten Verletzungen vor Ort behandelt wurde. 52 Einsatzkräfte waren beteiligt. Die Berliner Zeitung (online) berichtete zuvor.

In Hellersdorf brannte es in einem Keller.

Gegen 6.30 Uhr brannte dann ein Keller in einem großen Mehrfamilienhaus am Havelländer Ring. Fünf Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Eine Person kam in ein Krankenhaus, „vermutlich wegen einer Rauchgasvergiftung“, erklärte ein Feuerwehrsprecher. 58 Rettungskräfte waren dort im Einsatz.

Die Brandursachen waren in beiden Fällen zunächst unklar, sagte ein Polizeisprecher.