Schöneberg: Mann stirbt bei Wohnungsbrand

In einem Haus an der Maaßenstraße war am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Während der Löscharbeiten wurde ein Toter entdeckt.

Berlin. Ein Mann ist am Freitag bei einem Wohnungsbrand in Schöneberg ums Leben gekommen. Eine Anwohnerin hatte Feuerwehr und Polizei gegen 20.50 Uhr an die Maaßenstraße verständigt, da sie einen Rauchmelder in einer Praxis gehört hatte.

#Brandbekämpfung in #Schöneberg. In der #Maaßenstraße brannte es in einer Wohnung im 1.OG eines Seitenflügels. Eine Person konnte nur noch tot aus der Wohnung geborgen werden. Die Brandbekämpfung ist abgeschlossen. Wir waren mit 54 Einsatzkräften vor Ort. #EstuK — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) November 25, 2022

Die Feuerwehrleute begingen daraufhin die Praxis-Räume, stellten dabei aber fest, dass aus einer angrenzenden Wohnung im Hinterhaus Rauch nach draußen zog. Während der Löscharbeiten wurde ein Mann tot aufgefunden. Bei ihm handelt es sich wahrscheinlich um den Mieter der Wohnung. Eine Identifizierung ist bisher jedoch noch nicht möglich gewesen, teilte die Polizei am Samstag mit.

Ein weiterer Bewohner des Hauses kam mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung hat ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt übernommen.

