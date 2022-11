Radfahrer bei Zusammenstoß in Lichtenberg schwer verletzt

Ein 35-jähriger Radfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Berlin-Lichtenberg schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stieß der Mann am Donnerstagabend an der Landsberger Allee Ecke Vulkanstraße mit dem Auto eines 46-Jährigen zusammen. Dabei stürzte der Radfahrer und schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf.