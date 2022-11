Wechselhaftes aber mildes Wetter in Berlin und Brandenburg

Wechselhaftes, aber mildes Wetter erwartet die Berliner und Brandenburger am Wochenende. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, startet der Freitag mit einem wolkenreichen Himmel. Nur in Südbrandenburg lockert es am Vormittag ein wenig auf. Im Laufe des Tages soll es dann gebietsweise regnen - bei Höchsttemperaturen zwischen fünf und acht Grad. Am Abend und in der Nacht klingen die Schauer ab, es bleibt jedoch bewölkt. Die Temperaturen liegen zwischen drei und fünf Grad.