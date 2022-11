TV-Ermittler planen Solidaritätslesung für Seenotrettung

Mehrere Schauspielerinnen und Schauspieler, die man aus dem Sonntagskrimi kennt, wollen sich mit einer Lesung für die Seenotrettung auf dem Mittelmeer starkmachen. Das Deutsche Theater in Berlin plant am 18. Dezember eine szenische Aufführung mit dem Titel „Tatort Mittelmeer“. „Prominente Schauspielende aus den Krimiserien "Tatort" und "Polizeiruf 110" lesen Berichte von Rettenden und Geretteten“, kündigte das Theater am Donnerstag an. Beteiligen sollen sich zum Beispiel Verena Altenberger, Lucas Gregorowicz, Karin Hanczewski, Peter Kurth, Heike Makatsch, Claudia Michelsen und Stefanie Reinsperger.