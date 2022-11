Tische und Stühle für Friedrichstraße kosteten 156.200 Euro

Allein die Anschaffung von Bänken, Tischen und Stühlen für den Verkehrsversuch autofreie Friedrichstraße hat fast 156.200 Euro gekostet. Insgesamt lagen die Kosten für sogenannte Stadtmöbel plus Vitrinen am Straßenrand bei rund 338.735 Euro. Das geht aus einer Antwort der Senatsverwaltung für Umwelt und Mobilität hervor auf eine Anfrage des FDP-Abgeordneten Felix Reifschneider an den Senat hervor, die der dpa vorliegt. Zuvor hatte die „Berliner Zeitung“ (Mittwoch) darüber berichtet.