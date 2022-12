Berlin-Wahl 2023: Umfragen, Sonntagsfrage, Prognosen – alle aktuellen Werte

Die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus muss im Februar 2023 wiederholt werden.

Welche Partei führt in Umfragen und Prognosen?

Auf dieser Seite stellen wir die aktuellen Werte inklusive Sonntagsfrage zusammen.

Berlin. Nach der Pannen-Wahl im September 2021 müssen die Berlinerinnen und Berliner erneut an die Wahlurnen treten. Die Wahl-Wiederholung in Berlin findet am 12. Februar 2023 statt.

Die allermeisten Umfragen und Prognosen deuten auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen hin. Welche Partei hat aktuell die Nase vorn? Wer könnte Regierende Bürgermeisterin oder Regierender Bürgermeister werden? Welche Koalitionen wären möglich? An dieser Stelle sammeln wir fortlaufend aktuelle Umfragen.

Berlin-Wahl: Aktuelle Umfrage (November 2022) – Grüne stärkste Partei

In regelmäßigen Abständen fragen Meinungsforscher die Berlinerinnen und Berliner, welche Partei sie wählen würden, wenn bereits am kommenden Sonntag die Wahl zum Abgeordnetenhaus stattfinden würde. Die sogenannte Sonntagsfrage ist ein wichtiger Stimmungstest.

Aktuell deuten die Werte auf einen Dreikampf aus CDU, Grünen und SPD hin. Das ist das Ergebnis der Umfrage Berlin Trend, die im Auftrag der Berliner Morgenpost und des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) vom Meinungsforschungsinistut Infratest dimap zwischen dem 17. und 21. November durchgeführt worden war.

Das Ergebnis der Sonntagsfrage für Berlin im Detail (November 2022):

Grüne: 22 Prozent

CDU: 21 Prozent

SPD: 19 Prozent

Linke: 11 Prozent

AfD. 10 Prozent

FDP: 5 Prozent

Sonstige: 12 Prozent

Laut Berlin Trend würden die Grünen stärkste Kraft und hätten die besten Aussichten, mit ihrer Spitzenkandidatin Bettina Jarasch die Regierende Bürgermeisterin zu stellen. Unverändert zum letzten Berlin Trend im September liegt die Öko-Partei bei 22 Prozent. Die CDU folgt ebenfalls unverändert mit 21 Prozent. Die SPD bleibt auf Platz drei, konnte aber seit Dezember um zwei Punkte zulegen und erreicht jetzt 19 Prozent.

Hinter den drei großen Parteien, die das Rennen um das Rote Rathaus unter sich ausmachen dürften, folgt die Linke, die nach leichten Verlusten von einem Punkt mit elf Prozent rechnen könnte. Insgesamt liegt sie damit noch knapp vor der AfD, die unverändert zehn Prozent erreicht. Schwächste der im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien bleibt die FDP.

Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin: Das Ergebnis 2021

Bei der regulären Wahl zum Abgeordnetenhaus im September 2021, die aufgrund zahlreicher Unregelmäßigkeiten nun wiederholt werden muss, hatte die SPD gewonnen. Zusammen mit den Grünen und der Linken bildeten die Sozialdemokraten eine rot-grün-rote Regierungskoalition.

Das amtliche Wahl-Ergebnis 2021 im Detail:

SPD: 21,4 Prozent

Grüne: 18,9 Prozent

CDU: 18 Prozent

Linke: 14,1 Prozent

AfD: 8 Prozent

FDP: 7,1 Prozent

Sonstige: 12,5 Prozent

Alle Ergebnisse der Berlin-Wahl 2021 in den 1507 Wahlbezirken auf einer Karte – mit den gewählten Direktkandidaten, der Wahlbeteiligung, einer Gewinn- und Verlust-Rechnung und historischen Wahl-Ergebnissen – finden Sie hier.

Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin – die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten