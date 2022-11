Stadtautobahn Berlin: Warum die Brücke zur A115 bei Kälte gesperrt werden muss

Berlin. Seit Tagen kommt es auf der Stadtautobahn A100 in Fahrtrichtung Neukölln immer wieder zu langen Staus. Grund sind in diesem Fall allerdings nicht Klima-Aktivisten, die die Fahrbahn blockieren, sondern die Sperrung einer Brücke am Autobahndreieck Funkturm zur dortigen Überfahrt auf die A115 (Avus).

Erst an diesem Dienstagmorgen musste in Folge des langen Rückstaus, der sich bis zur A111 zog, sogar der Tunnel Flughafen Tegel stadteinwärts gesperrt werden. Die Begründung für die seit Freitag geltende Brückensperrung lässt verheißen, dass es dazu in diesem Winter noch häufiger kommen könnte. Und sie mutet - wieder einmal in Berlin - kurios an.

Wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) auf Twitter auf Nachfrage einer Nutzerin erklärte, sei die Brücke aufgrund von Schäden nur noch für Lkw bis 3,5 Tonnen zugelassen. Das Problem: Berliner Streufahrzeuge sind schwerer und dürfen nicht über die Brücke fahren. Die Folge: Die Brücke wird „ab sofort bei Glättegefahr gesperrt“. „Ob jetzt nach leichteren Streufahrzeugen Ausschau gehalten wird, wissen wir nicht“, schreibt die VIZ weiter. Autofahrern wird empfohlen, zur Umfahrung der Sperrung die Ausfahrt Messedamm und die Auffahrt von der Halenseestraße zu nutzen oder bis zur Anschlussstelle Kurfürstendamm weiterzufahren und dort zu wenden.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Brücke ist aufgrund schon Schäden nur noch für LKW bis 3.5t zugelassen. Da die Berliner Streufahrzeuge schwerer sind, wird die Brücke ab sofort bei Glättegefahr gesperrt. Ob jetzt nach leichteren Streufahrzeugen Ausschau gehalten wird, wissen wir nicht. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) November 22, 2022

Bauvorbereitungen für Umbau des Autobahndreiecks Funkturm ab 2023

Dass es am Autobahndreieck Funkturm Schäden gibt, ist seit Längerem bekannt. Es soll daher in den kommenden Jahren um- und neugebaut werden. Sanierungsfähig ist das Autobahndreieck laut der zuständigen Projektgesellschaft Deges nicht mehr. Denn die Verkehrsbelastung ist heute auch deutlich stärker als das, was beim Bau des Autobahnknotens ursprünglich angenommen wurde. Erste Bauvorbereitungen sollen planmäßig im kommenden Jahr starten, die gesamte Bauzeit ist mit acht Jahren kalkuliert.

Autobahndreieck Funkturm - Lesen Sie auch: