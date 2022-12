Kai Wegner (CDU): Ehefrau, Familie, Alter, Wohnort - alle Infos

Berlin. Kai Wegner (CDU) ist Fraktionsvorsitzender seiner Partei im Berliner Abgeordnetenhaus und zugleich Landesvorsitzender der CDU Berlin. Wegner ist Spitzenkandidat seiner Partei bei der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl im Februar 2023 in Berlin.

„Mein Ziel ist es, diese Partei zur stärksten Kraft zu machen. Ich will Regierender Bürgermeister werden“, sagte Wegner im November.

Seine wichtigsten Konkurrentinnen und Konkurrenten im Kampf um das Rote Rathaus sind die SPD-Politikerin Franziska Giffey, Grünen-Politikerin Bettina Jarasch und der Linken-Politiker Klaus Lederer.

Kai Wegner (CDU): Ehefrau, Familie, Alter, Wohnort, Ausbildung

Kai Wegner im September 2011 im Bundestag.

Foto: picture alliance / photothek | Thomas Trutschel

Wegner wurde am 15. September 1972 als Sohn einer Einzelhandelskauffrau und eines Bauarbeiters in Spandau geboren. Er besuchte die Hans-Carossa-Oberschule im Spandauer Ortsteil Hakenfelde. Wegner hat drei Kinder, ist von seiner Ehefrau geschieden und lebt in Berlin-Spandau.

Von 1993 bis 1994 leistete Wegner seinen Wehrdienst bei der Luftwaffe ab, um im Anschluss eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann zu beginnen. Ab 1997 war er Vertriebsmitarbeiter in einem Versicherungsunternehmen.

1999 wurde er Projektleiter in einem mittelständischen Bauunternehmen, in dem er von 2001 bis 2002 auch der Geschäftsleitung angehörte. Anschließend war er bis 2012 selbstständiger Unternehmensberater in Berlin.

Kai Wegner trat 1989 in die Junge Union ein. Von 2005 bis 2021 war er Mitglied des Deutschen Bundestages.

Seit November 2021 ist Kai Wegner Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, seit September 2021 Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion und zugleich Oppositionsführer.

Abgeordnetenhaus in Berlin: Zusammensetzung 2016 und 2021

Fraktion Sitze 2016 Sitze 2021 SPD 38 36 CDU 31 30 Linke 27 24 Grüne 27 32 AfD 25 13 FDP 12 12 Fraktionslose - 4

