Berliner CDU kündigt „Klartext“-Wahlkampf an

Die Berliner CDU hat einen „Klartext-Wahlkampf“ zur Wahlwiederholung am 12. Februar angekündigt. Die Partei wolle die Probleme der Stadt mit klarer Sprache und klaren Botschaften benennen und Lösungsvorschläge unterbreiten, sagte CDU-Chef Kai Wegner am Freitag. „Wir wollen stärkste Kraft werden“, formulierte er das Wahlziel. „Ich will Regierender Bürgermeister werden. Ich trete an, weil ich anpacken will, weil ich etwas verändern will.“