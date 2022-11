Cottbus Großbrand in Cottbus: Warnung wegen Rauchwolke

Ein großes Feuer ist in einem Gewerbegebäude in Cottbus ausgebrochen. Die Feuerwehr warnte am Freitagmorgen vor erheblicher Rauch- und Geruchsbelästigung im Ortsteil Branitz und den benachbarten Gebieten, wie mitgeteilt wurde. Die Rauchwolke ziehe von Ost nach West über Cottbus. „Bitte halten Sie Fenster und Türen geschlossen.“ Auch Lüftungen und Klimaanlagen sollten abgeschaltet werden. Menschen wurden nach ersten Erkenntnissen beim Brand nicht verletzt.