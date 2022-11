„NSU-2.0“-Urteil: Nebenklägerin fordert weitere Aufklärung

Die Nebenklägerin im Prozess um die „NSU-2.0“-Drohschreiben, Seda Basay-Yildiz, hat weitere Aufklärung gefordert. Von dem am Donnerstag gegen den Berliner Alexander M. verhängten Urteil gehe zwar ein wichtiges Signal für alle Menschen aus, die Hass und Hetze ausgesetzt seien, sagte die Anwältin in Frankfurt. Doch in ihrem Fall sei noch nicht aufgeklärt, wie der Täter an persönliche Daten gekommen sei. Das Frankfurter Landgericht verurteilte Alexander M. als Einzeltäter einer Serie von Drohschreiben zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft.