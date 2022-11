Corona-Regeln werden voraussichtlich nicht geändert

In Brandenburg zeichnen sich für die kommende Woche bisher keine Änderungen der Corona-Regeln ab. Damit müssten Fahrgäste öffentlicher Busse und Bahnen im Nahverkehr sowie Besucher von Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge und Obdachlose weiter eine FFP2-Maske tragen. Die Corona-Verordnung läuft am Donnerstag nächster Woche (24. November) aus. Die Verlängerung stehe auf der Tagesordnung des Kabinetts am nächsten Dienstag (22. Oktober), teilte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Gabriel Hesse, am Donnerstag mit. Maßgeblich für die Beurteilung der Lage sind die Kriterien der Warnampel. Sie blinkt nach jüngsten Daten in zwei von drei Bereichen Grün, in einem Bereich Gelb. Die Sieben-Tage-Inzidenz neuer Fälle ist stabil, wenn auch höher als in Berlin.