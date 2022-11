1. FC Union Berlin testet im Dezember gegen Hansa Rostock

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin absolviert noch in diesem Jahr einen Test gegen den FC Hansa Rostock. Wie Union am Donnerstag mitteilte, kommt der Zweitligist am 14. Dezember in die Alte Försterei. Spielbeginn ist um 16.00 Uhr. Aufgrund der Umbauarbeiten im Ostseestadion reist Hansa nach Köpenick. Für das Team von Union-Trainer Urs Fischer ist es das erste Testspiel nach der dreiwöchigen Winterpause.