Inzidenz in Berlin sinkt auf 150 - Weniger Klinik-Patienten

Berlin (dpa/bb). Die Corona-Inzidenz für Berlin ist weiter zurückgegangen und die Zahl der Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern mit Corona-Infektion leicht gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Inzidenzwert am Donnerstag mit rund 150 an. Vor einer Woche betrug er 189, in den Wochen davor lag die Zahl der registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen noch bei über 300.

Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik.

Das RKI registrierte 1002 neue Corona-Neuinfektionen in Berlin. Damit liegt die Gesamtzahl der in der Hauptstadt seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 registrierten Fälle bei knapp 1.350.000. Dem RKI wurden 2 neue Todesfälle übermittelt. Insgesamt gab es in Berlin demnach bisher 5040 Tote im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Die Hospitalisierungsinzidenz lag laut dem Lagebericht in Berlin bei 11,3. Dieser Wert gibt die Zahl der Einlieferungen ins Krankenhaus pro 100.000 Einwohner im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion an. 661 Patienten mit Corona lagen in Krankenhäusern. Die Belegung der Intensivstationen wurde mit 5,7 Prozent oder 62 Covid-Patienten angegeben. Vor rund einem Monat lag die Zahl der Patienten mit Corona in Krankenhäusern bei 16 Prozent. Damals wurden 875 Patienten mit einer Corona-Erkrankung oder -Infektion behandelt.