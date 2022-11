Wahlwiederholung in Berlin: Jetzt anmelden zu Diskussion

Die Wahl zum Abgeordnetenhaus muss wiederholt werden. Was bedeutet das für Berlin? Jetzt anmelden für Diskussion im Internet.

Berlin. Die Entscheidung ist gefallen: Berlin muss die Abgeordnetenhauswahl wiederholen. Damit beginnt ab sofort der Wahlkampf für den Urnengang, der am 12. Februar 2023, stattfinden wird. Was bedeutet das für die Berliner Landespolitik? Droht politischer Stillstand, bis die Machtverhältnisse neu geklärt sind? Mit welchen Hoffnungen, aber auch Befürchtungen gehen Berliner Politikerinnen und Politiker in die Wahl? Und welche Auswirkungen hat das ganz konkret für Abgeordnete aus den Berliner Bezirken?

Diese Fragen stehen im Mittelpunkt einer Diskussion der Friedrich-Naumann-Stiftung. An der ersten Veranstaltung am kommenden Mittwoch nehmen diese Vertreterinnen und Vertreter aus dem Bezirk Steglitz-Zehlendorf teil:

Sebastian Czaja , Fraktionsvorsitzender der FDP im Berliner Abgeordnetenhaus

, Fraktionsvorsitzender der FDP im Berliner Abgeordnetenhaus Benedikt Lux , Experte für Innen- und Rechtspolitik der Grünen-Fraktion

, Experte für Innen- und Rechtspolitik der Grünen-Fraktion Cornelia Seibeld , Sprecherin für Frauenpolitik der CDU-Fraktion

, Sprecherin für Frauenpolitik der CDU-Fraktion Franziska Brychcy, Abgeordnete und stellvertretende Landesvorsitzende der Linken.

Die Diskussion wird moderiert von stellvertretenden Chefredakteur der Berliner Morgenpost Gilbert Schomaker. Die Veranstaltung findet virtuell im Internet statt und ist kostenlos. Sie beginnt am 23. November um 18 Uhr. Anmeldungen auf der Internetseite der Friedrich-Naumann-Stiftung unter: https://shop.freiheit.org/#!/Veranstaltung/PJJ3Z