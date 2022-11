Tierrettung Esel fällt in Teich und löst in Potsdam Rettungsaktion aus

Ein Esel ist am Mittwoch in Potsdam in einen morastigen Teich gefallen.

Ein Esel ist am Mittwoch auf der Halbinsel Hermannswerder in Potsdam in einen morastigen Teich gefallen und hat eine Rettungsaktion der Feuerwehr ausgelöst. Ein Feuerwehrmann zog einen wasserdichten Überlebensanzug über, stieg in den Tümpel und legte eine Schlinge um den Esel. „Mit vereinten Kräften konnten wir ihn dann an Land ziehen“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in Potsdam. Acht Einsatzkräfte seien zur Tierrettung ausgerückt.