Brandenburgs Regierung hält Energie-Hilfen nicht für zu spät

Katrin Lange (l, SPD), Brandenburgs Finanzministerin, bei Energiegesprächen der Brandenburger Landesregierung am 08.11.2022.

Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange (SPD) hat Kritik aus der Opposition nach zu späten Hilfen des Landes in der Energiekrise zurückgewiesen. „Die vorgesehenen Entlastungsmaßnahmen des Landes kommen weder zu früh noch zu spät, sondern sie kommen genau zum richtigen Zeitpunkt“, sagte Lange am Mittwoch im Landtag in Potsdam. Linksfraktionschef Sebastian Walter warf der rot-schwarz-grünen Koalition vor, dass sie viel ankündige, aber viel zu lange warte mit Hilfen. „Es droht, dass wir die Menschen im Land abhängen und das müssen wir verhindern.“ Er befürchtet eine „Pleite- und Verarmungswelle“.