Alba erwartet schwierige Aufgabe in Madrid

Berlin (dpa/bb). Nach zuletzt vier Niederlagen in Serie in der Basketball-Euroleague steht Alba Berlin erneut vor einer schwierigen Aufgabe. Am Donnerstag treten die Berliner beim spanischen Meister Real Madrid (20.45 Uhr/Magentasport) an. „Sie sind eines der besten Teams Europas und unsere Chancen sind sicherlich gering“, sagte Trainer Israel Gonzalez.

Zumal Alba in der Königsklasse noch nie gegen Real gewinnen konnte. Und trotzdem ist die Vorfreude da. „Das sind auch die Momente, wofür man Basketball spielt“, sagte Center Yanni Wetzell. Der Neuseeländer gibt allerdings auch zu, dass die Niederlagen zuletzt „sehr frustrierend“ waren. „Vor allem, weil wir oft dicht dran waren. Und natürlich ist es einfacher, wenn du mit Erfolgserlebnissen in ein Spiel gehen kannst“, sagte der 26-Jährige.

Alba will trotz der Pleitenserie die Ruhe bewahren. „Real ist sicherlich nicht der Gegner, den du schlagen musst. Aber wir wollen trotzdem wieder einen Schritt nach vorne machen“, sagte Nationalspieler Johannes Thiemann. Das sieht auch Wetzell so: „Es ist ein Prozess. Wir müssen Tag für Tag kleine Schritte machen.“ Nach zuletzt sechs spielfreien Tagen sollte zumindest der Akku wieder voll sein. Denn es folgen nun vier Spiele in acht Tagen.

Den deutschen Meister plagen jedoch weiterhin Verletzungssorgen. Marcus Eriksson, Jonas Mattisseck und der zuletzt so formstarke Louis Olinde werden definitiv fehlen. Gonzalez hofft aber auf eine Rückkehr von Nationalspieler Maodo Lo. Der Spanier erwartet zudem vom ganzen Team eine Steigerung. „Wir müssen wieder besser in die Spiele reinkommen, konsequenter agieren, weniger Auf und Ab's haben und wieder ans Limit gehen“, sagte Gonzalez.