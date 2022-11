Erneut Straßenblockaden von Klimaschutz-Demonstranten

Erneut haben Klimaschutz-Demonstranten in Berlin Straßen blockiert. Am Mittwochmorgen war die Kreuzung von Gneisenaustraße und Mehringdamm in Kreuzberg und die Landsberger Allee zwischen Rhinstraße und Arendsweg betroffen, wie die Polizei mitteilte. Es kam zu Staus. Die Protestgruppe „Letzte Generation“ veröffentlichte im Internet Videos, die zeigten, wie Polizisten Blockierer abführten oder von der Straße trugen.