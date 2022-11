Klimaaktivisten Berlin aktuell: Blockaden am Mehrdingdamm und auf der Landsberger Allee

Die Gruppe „Letzte Generation“ blockiert aktuell den Mehringdamm in Kreuzberg und die Landsberger Allee in Lichtenberg.

Ein Polizist löst die festgeklebte Hand eines Klimaaktivisten. Aktuell kommt es in Berlin wieder zu neuen Blockaden.

Stau in Berlin

Klimaaktivisten mit neuen Blockade-Aktionen in Berlin

Berlin. Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ haben auch am Mittwochvormittag ihre Blockade-Aktionen fortgesetzt.

Wie die Berliner Verkehrsinformationszentrale (VIZ) meldete, werde aktuell in Kreuzberg der Mehringdamm stadteinwärts in Höhe Gneisenaustraße blockiert. Der Stau reiche zurück bis auf den Tempelhofer Damm ab Stadtautobahn A100.

Eine Blockade gibt es außerdem auf der Landsberger Allee stadteinwärts zwischen Rhinstraße und Arendsweg.

Fotos, die die Aktivisten bei Twitter veröffentlichten, zeigen die Demonstranten in ungewöhnlicher Montur: mit Schlips und Anzug. Dazu schrieben sie: „Einmal so blockieren wie die FDP! ++ Die kleinste Regierungspartei fällt immer wieder durch Blockaden auf.“

Klimaaktivisten in Berlin: Innensenatorin will längere Gewahrsamname

Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hatte am Dienstag angekündigt, die Möglichkeiten der Gewahrsamname der Klimaaktivisten auszuweiten. Aktuell dürfen festgenommene Aktivisten maximal 48 Stunden festgehalten werden.

„Ein 30-tägiges Gewahrsam ist in Berlin wie auch in den meisten anderen Bundesländen rechtlich nicht möglich. Schön wäre es, wenn wir das länger als 48 Stunden machen könnten, aber 30 Tage finde ich verfassungsrechtlich eher bedenklich", so Spranger. Sie wolle nun über einen längeren Gewahrsam mit der Justiz und dem Abgeordnetenhaus sprechen.

