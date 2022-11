Berliner sparen kräftig beim Heizen

Die Berliner haben seit Beginn der Heizperiode im Vergleich zum Vorjahr deutlich Brennstoff eingespart. Der Verbrauch von Gas sei in diesem Herbst um 15 Prozent zurückgegangen, hieß es am Dienstag vom größten Berliner Gasversorger und Gasnetzbetreiber Gasag. Das Unternehmen hat dabei die Effekte des milden Oktobers schon herausgerechnet. Offensichtlich greifen die Appelle zum Energiesparen und die Warnungen vor hohen Nachzahlungen.

Wie die Gasag weiter gegenüber der Berliner Morgenpost mitteilte, sind die Einsparungen in der Industrie und von Großkunden noch größer. Haushaltskunden und kleine Gewerbetreibende hätten insgesamt prozentual weniger gespart als Unternehmen und Großabnehmer, die 20 Prozent weniger Gas benötigten. Wegen dieser Einsparungen und vor allem wegen der vollen Gasspeicher sehe man dem kommenden Winter einigermaßen entspannt entgegen, hieß es von der Gasag.

Der Füllstand der Erdgasspeicher in Deutschland lag am Dienstag über der 100-Prozent-Marke. Dies ging aus Daten des europäischen Gasspeicherverbandes GIE hervor. Die 100 Prozent beziehen sich laut Netzagentur auf das von den Anlagenbetreibern ausgewiesene Arbeitsgasvolumen, das die gesicherte Kapazität des Speichers angibt. „Dieses entspricht jedoch nicht immer den physikalischen Möglichkeiten, sodass einige Speicher mehr Gas einspeichern können“, teilte die Behörde in Bonn mit. Deshalb könne auch bei einem Füllstand von 100 Prozent noch weiter eingespeichert werden.

Nachdem am Dienstag in Wilhelmshaven der erste Anleger für Schiffsanlandungen von Flüssigerdgas (LNG) fertiggestellt wurde, sprach Netzagentur-Präsident Klaus Müller vom „Doppelerfolg für die Versorgungssicherheit“. LNG-Anleger fertig, Gasspeicher „proppenvoll“, twitterte Müller. „Das ist das Ergebnis guter politischer Entscheidungen.“