Landtag debattiert über Hilfen und Flughafen-Ausbau

Blick in den Plenarsaal des Brandenburger Landtags.

Der Brandenburger Landtag berät am Mittwoch (ab 10.00 Uhr) über Vorschläge für Landeshilfen angesichts der Energiekrise und der hohen Inflation. Die Linksfraktion in der Opposition fordert, den Corona-Rettungsschirm auch für Hilfen zur Entlastung hoher Energiepreise zu öffnen, was nach Ansicht der rot-schwarz-grünen Koalition nicht möglich ist.