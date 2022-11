Unternehmen: Bei Erneuerbaren Energien enger kooperieren

Beim Ausbau der Erneuerbaren Energien in Ostdeutschland wollen mehrere Unternehmen künftig enger zusammenarbeiten. Die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), mit Sitz in Chemnitz, die Lausitz Energie Bergbau AG und Lausitz Energie Kraftwerke AG (LEAG) und die EP New Energies GmbH (EPNE) haben dafür am Dienstag in Cottbus einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Sie beabsichtigen, in der Lausitz neue Solar- und Windparks zu entwickeln, wie die Unternehmen mitteilten. Bei ersten geplanten Projekten gehe es um einen Solarpark und einen Windpark im Jänschwalder Bergbaurevier.