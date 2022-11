Wetter Berlin: Temperaturen sinken deutlich – Schnee erwartet

Bislang war der November in Berlin und Brandenburg viel zu mild. Das soll sich in den kommenden Tagen ändern. Sogar Schnee ist möglich.

Das Brandenburger Tor bei frostigen Temperaturen. In Berlin und Brandenburg wird es in den kommenden Tagen deutlich kälter (Archivbild).

Wetter in Berlin Temperaturen sinken deutlich – Es wird frostig in Berlin

Berlin. Es wird kalt in Berlin: Nach dem goldenen Oktober und einem sehr milden November-Start sinken die Temperaturen in Berlin und Brandenburg ab dem Wochenende deutlich – und entsprechen damit seit längerer Zeit wieder der Jahreszeit.

Perfekte Voraussetzungen also für einen Besuch der Weihnachtsmärkte in Berlin. Denn einige Märkte sind schon geöffnet, bei weiteren steht der Start unmittelbar bevor. Hier lesen Sie, wann welche Berliner Weihnachtsmärkte öffnen.

Wetter Berlin: Modelle sehen Temperaturen von bis zu minus 5 Grad

Wie aus Vorhersage-Modellen von „Kachelmannwetter“ hervorgeht, gibt es ab Samstag, 19. November, verbreitet nur noch Werte von unter 5 Grad. Einzelne Prognosen gehen sogar von Temperaturen von bis zu minus 5 Grad aus. Die kalten Temperaturen halten sich demnach in der kommenden Woche durchgehend.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in der Nacht zu Samstag Niederschläge, die teils als Schnee niedergehen. Es bestehe dann Glättegefahr.

Bevor es soweit kommt, gibt es am heutigen Dienstag zunächst einige freundliche Stunden. Im Laufe des Vormittags verzieht sich der Nebel und der Himmel klart auf. Tagsüber bleibt es dann wolkenlos, mit Höchsttemperaturen zwischen 8 und 14 Grad Celsius.

Wetter Berlin: Die Vorhersage des DWD im Detail

Dienstag, 15. November: Am Vormittag und im weiteren Tagesverlauf verbreitet sonnig. Von der Uckermark bis zum Oderbruch zunächst noch Nebel, bis zum Mittag allmählich auflösend. Trocken. Höchstwerte zwischen 8 Grad unter Hochnebel und bis 14 Grad in Südbrandenburg. Schwacher Ost- bis Südostwind.

In der Nacht zum Mittwoch anfangs gering bewölkt oder klar, im weiteren Verlauf Ausbreitung teils dichter hochnebelartiger Bewölkung. Niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 7 und 3 Grad. Schwacher Wind aus Ost.

Mittwoch, 16. November: Vielfach bedeckt. Nachmittags im Westen zeitweise Regen. Höchsttemperatur um 8 Grad. Schwacher, teils mäßiger Wind aus Ost bis Südost.

In der Nacht zum Donnerstag stark bewölkt und gebietsweise leichter Regen. Im Nordosten oft trocken. Temperaturrückgang auf 5 bis 0 Grad. Schwacher Ost- bis Südostwind.

Donnerstag, 17. November: Verbreitet viele Wolken und wenige heitere Abschnitte. Vor allem in den westlichen Landesteilen Brandenburgs gelegentlich Regen. Höchsttemperatur zwischen 4 Grad in der Uckermark und 8 Grad in der Elbe-Elster-Region, in Berlin um 7 Grad. Schwacher bis mäßiger, im Tagesverlauf leicht auffrischender Südostwind.

In der Nacht zum Freitag stark bewölkt und gebietsweise Regen. Tiefsttemperatur um 2 Grad, an Neiße und Oder um 0 Grad. Schwacher bis mäßiger Ost- bis Südostwind.

Freitag, 18. November: Am Freitag stark bewölkt bis bedeckt, zeit- und gebietsweise Niederschläge, teils als Schnee. Temperaturanstieg auf 1 bis 5 Grad. Schwacher Wind aus Südost bis Ost.

In der Nacht zum Sonnabend überwiegend bedeckt mit Niederschlägen, teils als Schnee. Abkühlung auf um +1 bis -3 Grad. Glättegefahr. Schwacher Ostwind.

