Senat: Zahlreiche Flüchtlinge aus Ukraine sowie Asylbewerber

Der Andrang von Flüchtlingen in Berlin hält weiter an und sorgt für lange Wartezeiten und überlastete Behörden. Seit Mitte März hätten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine insgesamt etwa 49.000 Aufenthaltsanträge für 85.000 Menschen gestellt, wie Innen-Staatssekretär Torsten Akmann (SPD) am Montag im Innenausschuss sagte. Das Landesamt für Einwanderung (LEA) habe knapp 44.000 Aufenthaltserlaubnisse erteilt. Dazu kämen rund 12.000 Asylanträge von anderen Flüchtlingen, viele aus Osteuropa, vor allem aus Moldawien. Zum Vergleich: Während der Flüchtlingskrise 2015 seien 42.000 geflüchtete Menschen aufgenommen worden.