Debatte über Haushaltspolitik in Berlin

Berlin. Die wirtschaftlichen Verwerfungen der Corona-Pandemie waren noch deutlich zu spüren, als im Februar dieses Jahres Russland die Ukraine angriff und die Welt in eine Krise stürzte, deren Umfang immer noch nicht vollständig absehbar ist. Insbesondere die rasant gestiegenen Energiepreise und die stark steigende Inflation besorgen die Menschen in Deutschland und Europa.

Podiumsdiskussion über die richtige Finanzpolitik

Wo kann Deutschland, wo kann Berlin sparen? Wofür müssen die staatlichen Mittel aufgewandt werden? Braucht es mehr Hilfen für Unternehmer und die Berlinerinnen und Berliner? Und wie sieht eine nachhaltige Haushaltspolitik in Zeiten von Rekord-Inflation und knappen Ressourcen aus? Zu einer Podiumsdiskussion über die Haushaltspolitik lädt die Friedrich-Naumann-Stiftung in Kooperation mit der Berliner Morgenpost ein. Teilnehmer sind Christoph Meyer, stellvertretender Vorsitzender der FDP-Fraktion im Bundestag und Vorsitzender des Arbeitskreises Haushalt und Finanzen, André Berghegger, Bundestagsabgeordneter und Obmann der CDU/CSU-Fraktion im Haushaltsausschuss, sowie Karl-Heinz Paqué, Vorsitzender der Friedrich-Naumann-Stiftung und ehemaliger Finanzminister das Landes Sachsen-Anhalt.

Die Moderation übernimmt Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter

Die Podiumsdiskussion, die von Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter moderiert wird, findet am kommenden Dienstag, 22. November, in der Zeit von 20 bis 21.30 Uhr statt. Ort der Veranstaltung ist der Co-Working-Ort Ahoy!, Wattstraße 11, 13355 Berlin. Zur Anmeldung für die Veranstaltung vor Ort in Berlin gelangen Interessierte hier. Die Anmeldung für den Live-Stream via Zoom finden Sie hier.