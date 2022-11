Intensivtäter festgenommen und abgeschoben

Nach einer Festnahme auf der Karl-Marx-Straße in Neukölln wurde ein polizeibekannter Intensivtäter aus Deutschland abgeschoben.

Das SEK griff in Neukölln blitzschnell zu und brachte die Verdächtigen zu Boden.

Berlin. Nur zehn Tage nach der Festnahme und der Abschiebung eines Angehörigen der arabischen Großfamilie Abou-Chaker in den Libanon, hat die Berliner Polizei in der Nacht zu Montag erneut einen in Deutschland unerwünschten Kriminellen festgenommen und abgeschoben. Es handelt sich nach Morgenpost-Informationen um einen polizeibekannten Intensivstraftäter. Ob diese Person dem Clan-Milieu angehört ist unklar.

Wie anfangs vermutet, handelt es sich bei dem Festgenommenen nicht um einen so genannten Gefährder, sondern um einen gefährlichen Kriminellen. Der Mann soll dafür bekannt sein, im Besitz automatischer Waffen zu sein. Er wurde am späten Sonntagabend gegen 22.30 Uhr von Beamten eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei auf der Karl-Marx-Straße überwältigt. Auch drei weitere Personen, die in seiner Begleitung waren, wurden laut Augenzeugen zu Boden gebracht und gefesselt.

„In der Nacht zu Montag kam es gegen 22.30 Uhr in der Karl-Marx-Straße in Neukölln zu einer zwangsweisen Durchsetzung einer Ausreiseverpflichtung“, teilte ein Polizeisprecher schriftlich mit. Man bitte um Verständnis, dass aus datenschutz- und persönlichkeitsrechtlichen sowie einsatztaktischen Gründen keine Einzelheiten zu dem Sachverhalt mitgeteilt werden können, hieß es am Montag. Die Polizei verwies zu weiteren Auskünften an das Landesamt für Einwanderung.

Keine Angaben zum Ort der Abschiebung

Der Mann soll direkt nach der Festnahme zum Flughafen BER gebracht worden sein, um ihn von dort auszufliegen. Auch die für Abschiebungen zuständige Bundespolizei hüllte sich am Montag in Schweigen und verwies auf die hohe Geheimhaltungspflicht.

„Selbst die Beamten, die den Flug begleiten, wissen oft nicht, wohin der Flug geht“, sagte ein Bundespolizist, der anonym bleiben möchte, dieser Zeitung. „Das erfahren sie auch erst, wenn sie im Flieger sitzen.“ Spekulationen, wohin der Flug führte, schob der Beamte ein Riegel vor: „Dass das Flugzeug nicht in einem Urlaubsland in der Karibik landet, ist klar.“

Clan-Mitglied will zurück nach Deutschhland

Erst vor zehn Tagen wurde Abdallah Abou-Chaker nach einer ähnlichen Blitz-Aktion der Berliner Polizei in Charlottenburg in den Libanon abgeschoben. Der 40-Jährige hatte mehrere Jahre unter anderem aufgrund von Drogenhandel, Zuhälterei und räuberischer Erpressung im Gefängnis verbracht. Laut Medienberichten will der Kriminelle zurück nach Deutschland. Anwälte des staatenlosen Mannes sollen aktuell die Abschiebung juristisch anfechten.