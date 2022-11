Berliner Torhüter einzige WM-Teilnehmer von Hertha und Union

In der Fußball-Bundesliga sind Oliver Christensen und Frederik Rönnow Lokalrivalen, in den kommenden viereinhalb Wochen Mannschaftskameraden. Nachdem Hertha-Schlussmann Christensen bereits in der vergangenen Woche vom dänischen Nationalmannschaftstrainer Kasper Hjulmand für den WM-Kader in Katar nominiert wurde, erhielt Union-Torhüter Rönnow am Sonntagabend auch noch einen von insgesamt fünf freien Plätzen bei „Danish Dynamite“, wie Union am Montag mitteilte.