Notfälle 3000 Flüge von Rettungshubschraubern am Unfallkrankenhaus

Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an.

Mehr als 3000 Flüge haben Rettungshubschrauber am Unfallkrankenhaus Berlin (UKB) in Marzahn im vergangenen Jahr absolviert. Genau waren es 3050 Flugbewegungen, also Starts und Landungen, wie die Senatsverkehrsverwaltung auf eine Anfrage der Linken mitteilte. 1314 Starts und Landungen absolvierte der dort stationierte Rettungshubschrauber. Dazu kamen 208 Flugbewegungen von externen Hubschraubern.