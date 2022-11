WM-Boykott: Bekenntnis ohne Konsequenzen für Hertha

Die Hertha-Mitglieder haben für einen Boykott der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gestimmt, „Wir werden uns öffentlich positionieren mit einem Schreiben, in dem wir die Vergabe der WM an Katar als Verein ablehnen“, sagte Hertha-Präsident Kay Bernstein nach der Mitgliederversammlung am Sonntag, „sonst hat das keine Konsequenzen für den Verein.“