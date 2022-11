Sonniger Wochenstart in Berlin und Brandenburg

Zum Wochenstart erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg viel Sonne und nur wenige Wolken. Wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte, sind am Morgen noch einige Wolken am Himmel zu sehen, die im Laufe des Vormittags abziehen. Es bleibt den Tag über dann weitestgehend klar - bei Höchsttemperaturen zwischen 9 und 13 Grad. In der Nacht zum Dienstag kann es lokal zu Nebel oder Dunst kommen, dabei kühlt es den Angaben zufolge auf Temperaturen zwischen 2 und 6 Grad ab.