Berliner Abgeordnetenhaus beschließt Nachtragshaushalt

Berlin. Nach Beratung des Nachtragshaushalts im Rekordtempo will das Berliner Abgeordnetenhaus am heutigen Montag darüber abstimmen. Die Parlamentarier kommen nach der ersten Lesung des Haushaltsgesetzes am vergangenen Donnerstag dafür erneut zu einer Sondersitzung im Plenum zusammen. Zweimal hat sich bereits der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses mit dem Nachtragshaushalt für 2022/23 beschäftigt. Noch bis zuletzt wurde an Details gefeilt.

Der Senat hatte Anfang November den Haushaltsentwurf von Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) beschlossen, der ein Volumen von 2,6 Milliarden Euro vorsah, darunter allein rund eine Milliarde für den Berliner Beitrag zu den Entlastungsmaßnahmen des Bundes vor dem Hintergrund von Inflation und Energiekrise. Am Sonnabend gaben die drei Fraktionen der rot-grün-roten Regierungskoalition bekannt, dass der Nachtragshaushalt um weitere rund 400 Millionen auf drei Milliarden Euro aufgestockt werden soll.

Rot-Grün-Rot will damit unter anderem die Maßnahmen aus dem Landespaket zur Entlastung von Bürgerinnen und Bürgern sowie von Unternehmen finanzieren. Dafür waren zunächst fast 1,6 Milliarden Euro vorgesehen. Nun kommen unter anderem noch weitere 143 Millionen Euro für die Wirtschaftsförderung hinzu. Für die Rücklage zur Finanzierung steigender Baukosten sind weitere 150 Millionen Euro, für den Ausbau erneuerbarer Energien und die Förderung energetischer Sanierungen zusätzliche 33 Millionen vorgesehen.

Einen eigenen Posten von 39 Millionen Euro gibt es für die Kosten, die durch mögliche Wahlwiederholungen entstehen könnten. Ob die Abgeordnetenhauswahl vom September 2021 wiederholt werden muss, entscheidet das Landesverfassungsgericht am Mittwoch.

