Mann schießt Hochzeitsgast in den Oberschenkel

Eine Mann hat bei einer Hochzeitsfeier in Berlin-Kreuzberg einen anderen Gast angeschossen und schwer verletzt. Die beiden 29 und 34 Jahre alten Männner stritten sich am Samstagabend vor dem Veranstaltungssaal in der Charlottenstraße, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Jüngere soll dem Älteren dabei mit einer Waffe in den Oberschenkel geschossen haben - anschließend flüchtete er.