Ehemaliger Hertha-Präsident mit Goldener Ehrennadel geehrt

Der frühere Präsident von Fußball-Bundesligist Hertha BSC, Bernd Schiphorst, ist mit der Goldenen Ehrennadel mit Brillant des Vereins ausgezeichnet worden. Der aktuelle Präsident Kay Bernstein überreichte dem 79-Jährigen auf der Mitgliederversammlung am Sonntag in der Messehalle 22 am Funkturm die besondere Auszeichnung. „Das ist ganz toll, dass ihr mir diese Ehre zuteilwerden lasst“, sagte Schiphorst bei der Ehrung.