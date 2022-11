Mann springt bei Rap-Konzert von Zuschauer-Brüstung

Bei einem Konzert in der Berliner Verti Music Hall ist ein Mann von den oberen Plätzen in den Innenraum gesprungen. Der 25-Jährige fiel am Samstagabend auf zwei Menschen, die leicht verletzt wurden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann selber kam mit schweren Kopf- und Rückenverletzungen in ein Krankenhaus. Die „B.Z.“ (Online) hatte zuerst berichtet.