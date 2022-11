Gesundheitsministerin ruft zur Vorsorge gegen Diabetes auf

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat zu einer besseren Vorsorge gegen die Stoffwechselerkrankung Diabetes aufgerufen. „Leider hat sich Diabetes zu einer echten Volkskrankheit entwickelt, dabei kann sie schwerwiegende Folgen für die Patientinnen und Patienten haben. Gesunde Ernährung und viel Bewegung senken das Risiko einer Erkrankung deutlich“, sagte Nonnemacher am Sonntag laut Mitteilung anlässlich des Weltdiabetestages am Montag (14.11.). Das Land Brandenburg gehöre mit rund zehn Prozent Diabetes-Patienten in der Bevölkerung zu den Bundesländern mit hohen Erkrankungszahlen.