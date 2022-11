Schüsse vom Balkon: Mieter wird festgenommen

Die Berliner Polizei hat einen Mann in Prenzlauer Berg festgenommen, der zuvor von einem Balkon geschossen haben soll. „Auf Personen soll er nicht gezielt haben, die Haltung ging eher in Richtung Gehweg und einer Hauswand“, sagte eine Sprecherin der Polizei am Samstag. Ein Zeuge hatte den Mann den Angaben nach beobachtet: Er soll vom vierten Stock einer Wohnung in der Cotheniusstraße aus mehrmals geschossen haben. Niemand wurde verletzt.