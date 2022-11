Mutmaßliche Explosion zerstört Einfamilienhaus

Bei einer mutmaßlichen Explosion in einem Einfamilienhaus im uckermärkischen Mescherin ist ein Mensch ums Leben gekommen - das Haus wurde den Angaben zufolge weitgehend zerstört. Die Einsatzkräfte waren am Freitagmittag zunächst wegen eines Brands alarmiert worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Zeugenaussagen und weitere Hinweise deuteten demnach auf eine Explosion als Grund für das Feuer hin. In den Überresten des Gebäudes fanden die Feuerwehrleute einen verbrannten Leichnam. Zur Identität oder zum Geschlecht der oder des Toten wurde zunächst nichts bekannt.