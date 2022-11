Wirrwarr um Wahlwiederholung

Berlin. Nach der Entscheidung zur Teilwiederholung auch der Bundestagswahl in Berlin, stellen sich viele Fragen. Die Berliner Morgenpost gibt Antworten, so weit sie möglich sind.

Was bedeutet die Entscheidung des Bundestages?

Nach dem Beschluss des Bundestages, der der Empfehlung der Wahlkommission folgte, sind 327 der 2256 Berliner Wahlbezirke direkt sowie 104 der 1507 Briefwahlbezirke indirekt betroffen. Die Wiederholung soll sowohl für die Erst- als auch die Zweitstimme erfolgen. Erneut gewählt werden soll in jenen Wahlbezirken, in denen die Stimmabgabe aufgrund von erheblichen Wahlfehlern nicht verfassungsgemäß erfolgen konnte. Dazu zählen die zeitweise Schließung von Wahllokalen, falsche oder unvollständige Wahlunterlagen oder verspätete Stimmabgaben weit nach 18 Uhr.

Ist die Entscheidung endgültig?

Nein. Die Fraktionen im Bundestag, die von den Wahlpannen betroffenen Kandidaten oder eine Gruppe von mindestens zehn Prozent der Abgeordneten kann innerhalb von zwei Monaten Einspruch gegen die Entscheidung einlegen. Dann befasst sich das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe mit der Frage, ob und in welchem Umfang neu gewählt werden muss.

Welche Auswirkungen können Neuwahlen haben?

Eine mögliche Teilwiederholung der Bundestagswahl beträfe nur 0,8 Prozent der deutschlandweit abgegebenen Stimmen. Das heißt, für das Wahlergebnis der Parteien gäbe es kaum Auswirkungen (Zweitstimme). Anders könnte es bei den Direktkandidaten ausgehen (Erststimme). Wenn, wie in Pankow, 80 Prozent der Wahlen wiederholt werden, könnten sich Änderungen ergeben (siehe Artikel unten). In anderen Wahlbezirken war das Ergebnis knapper, dort würde aber auch in weniger Wahllokalen neu gewählt, so dass sich das Ergebnis nur geringfügig ändert.

Warum entscheidet in Berlin das Verfassungsgericht und im Bund der Bundestag?

Für die Berliner und die Bundestagswahlen gelten unterschiedliche Wahlordnungen. Die sehen vor, dass in Berlin der Berliner Verfassungsgerichtshof über Beschwerden direkt entscheidet. Im Bund wird zunächst eine Wahlkommission des Bundestages gebildet, die die Beschwerden prüft und bewertet. Dagegen kann beim Bundesverfassungsgericht Beschwerde eingelegt werden. CDU und AfD haben bereits gefordert, die Wahlen umfangreicher als vorgeschlagen zu wiederholen. Ob sie vor das Bundesverfassungsgericht gehen, steht noch nicht fest.

Was genau wird denn nun wann in Berlin gewählt?

Wenn der Berliner Verfassungsgerichtshof am Mittwoch, wie allseits erwartet, anordnet, die Wahlen für das Abgeordnetenhaus und in den Bezirken komplett zu wiederholen, dann wird dies aller Voraussicht nach am 12. Februar stattfinden. Wann die Bundestagswahl in Teilen wiederholt wird, ist dagegen unklar. Das hängt davon ab, ob jemand vor das Bundesverfassungsgericht zieht und wann es dann darüber entscheidet. Sollte das nicht geschehen, muss die Wahl spätestens 60 Tage nach einer zweimonatigen Einspruchsfrist erfolgen – also bis Mitte März 2023.

Was gilt für Neu-Berliner?

Die Wahlregister müssen alle sechs Monate aktualisiert werden, so dass auch für die Wahlwiederholung immer diejenigen wählen dürfen, die zum Zeitpunkt der Abstimmung wahlberechtigt sind. Das heißt, dass auch diejenigen an den Nachwahlen teilnehmen dürfen, die in der Zwischenzeit 18 Jahre alt geworden sind (Bezirkswahlen: 16 Jahre alt). Auch diejenigen, die im vergangenen Jahr neu nach Berlin gezogen sind, können bei den Wahlwiederholungen mitwählen. Das wirft verfassungsrechtliche Fragen auf, da Menschen ein Mal gültig an ihrem alten Wohnort gewählt haben und nun noch einmal wählen dürfen. Das gilt auch für Berlinerinnen und Berliner, die innerhalb der Stadt umgezogen sind. Da es mögliche Wahlwiederholungen in dem Umfang noch nicht gegeben hat, gibt es bislang keine Rechtsprechung für diese Fälle.

Was kosten die Nachwahlen?

Der Senat hat insgesamt 39 Millionen Euro im Haushalt bereitgestellt, um mögliche Wiederholungswahlen durchzuführen, zum Beispiel für die Beschaffung der Wahlunterlagen. Dazu werden dieselben Unterlagen gedruckt, die am 26. September 2021 vorlagen. Kandidatinnen oder Kandidaten, die nicht mehr antreten, werden gestrichen und dürfen nicht ersetzt werden. Das Geld steht auch für die Auszahlung des sogenannten Erfrischungsgeldes für die Wahlhelfer bereit. Weil für Organisation der Nachwahlen wenig Zeit bleibt, hat der Senat die Aufwandsentschädigung auf 240 Euro erhöht.