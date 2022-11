Aktien von Cannabis-Anbieter Cantourage an Börse gefragt

Inmitten der Pläne für eine Legalisierung ist das Berliner Cannabis-Start-up Cantourage an die Frankfurter Börse gegangen. Die Aktien des Anbieters von medizinischem Cannabis waren am Freitag begehrt. Der erste Kurs hatte am Morgen bei 6,48 Euro gelegen, wie die Deutsche Börse am Freitag mitteilte. In der Folge konnte sich Aktie bei geringen Umsätzen auf bis zu 15 Euro mehr als verdoppeln, zuletzt notierte das Papier bei rund 13 Euro.