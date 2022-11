Polizei kann zwei Raser erst nach Verfolgungsjagden stoppen

Zwei Raser ohne Führerscheine sind in Berlin auf der Flucht von der Polizei gestoppt und aus dem Verkehr gezogen worden. Am Donnerstagabend fiel der Polizei in Kreuzberg ein 23 Jahre alter Fahrer durch seine hohe Geschwindigkeit auf. Als die Polizisten ihn kontrollieren wollten, flüchtete er mit seinem Auto. Bei der Verfolgungsjagd mussten mehrfach Fußgänger von der Straße springen, um nicht überfahren zu werden. Als der Mann stoppte und wegrannte, konnten Polizisten ihn überwältigen. Er war der Polizei bereits wegen mehrerer Verkehrsdelikte bekannt.