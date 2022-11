Unser Ausflugstipp: Ein ruhiger Spaziergang durch das an Berlin angrenzende Ahrensfelde zum dortigen Ostkirchhof.

Ausflugs-Tipp Spaziergang zum großen Friedhof in Ahrensfelde

Berlin. Die Gemeinde Ahrensfelde gehört zwar zu Brandenburg, der S-Bahnhof Ahrensfelde – der auch mit der Regionalbahn RB25 zu erreichen ist – aber befindet sich auf Berliner Territorium. Der Ort Ahrensfelde selbst hat ein großes Verkehrsproblem: Auf der Bundestraße 158 gibt es im Dorf regelmäßig Stau. Deshalb meiden wir diesen ­Bereich weitgehend.

Wir verlassen den S-Bahnhof – es gibt auch viele Parkplätze – gegen die Fahrtrichtung aus Berlin nach rechts und passieren einige Läden, bis links ein schmaler Durchgang zu einem Pfad führt. Der leitet uns zur Ahrensfelder Chaussee, die wir an einer Ampel überqueren. Bald zweigt leicht links ein Weg in ein parkähnliches Terrain ab. Vor uns: das weitläufige Gelände im Bereich des Gehrensees.

Wir halten uns links am ausgetrockneten Gehrenseegraben und dem ebenfalls trockenen Gehrenseeteich. Der Gehrensee selbst ist eingezäunt und hinter Büschen nicht zu sehen, dafür blickt man aber rechts auf ein herrlich grünes Gelände mit Findlingen und etlichen Sitzgelegenheiten.

Die Ulmenallee führt auf den Ostkirchhof Ahrensfelde zu

In einer langgezogenen Rechtskurve mündet der Spazierweg an der Fichte­straße, wo ein beschauliches Einfamilienhausrevier beginnt. Rechts ab geht es in die Heinestraße, die zur etwas stärker befahrenen ­Lindenberger Straße führt. Ihr folgen wir nach rechts, bis die Ulmenallee links direkt auf den Ostkirchhof Ahrensfelde zugeht. Wir haben den schönsten Ort des Spaziergangs erreicht: ein riesiger Friedhof, der wie eine Mischung aus Wald und Park anmutet.

Das schmucke Eingangshaus passierend, werfen wir einen ersten Blick auf die Kapelle weiter hinten, die ob ihrer Größe wohl eher Kirche genannt werden müsste. Wir halten uns links und gehen an einem Wegweiser wieder links ab. Namenlose Bestattungsorte unter Bäumen sind hier ebenso zu sehen wie Urnengräber. Nach einer Rechtskurve endet der Pfad an einem hübsch verwitterten alten Brunnen. Wir gehen nach rechts und kommen an einer Tafel vorbei, auf der die Standorte der hier bestatte­ten ­zivilen und militärischen Opfer der zwei Weltkriege genannt werden.

Die Kapelle ist imposant

Und da steht sie nun, die imposante Kapelle. Sie stammt von 1912, das 1908 hier errichtete Gotteshaus war zuvor abgebrannt. Innen sorgt eine Steinmeyer-Orgel aus dem Jahre 1914 für passende musikalische Untermalung. Wir verlassen den Friedhof wieder über den Haupteingang, hinter dem gleich links ein schmaler Pfad über Gleise hinweg zur Bahnstraße führt. Hier befindet sich der Bahnhof Ahrensfelde Friedhof, der auch an das Regionalbahnnetz angeschlossen ist.

Die Bahn führt zur Lindenberger Straße. Gegenüber geht ein Pfad nach rechts zum Hafersteig, der abzweigende Mohnblumenweg erstreckt sich durch ein Wohngebiet auf einen Fußgängerweg zu, der kerzengerade über den Kutschersteig hinweg zur Dorfstraße verläuft. Die laute B158 verlassen wir schnell wieder, indem wir links eine Ampelanlage überqueren und über die Feldstraße zur Klandorfer Straße gelangen. Diese führt zum Ausgangspunkt am S-Bahnhof Ahrensfelde – und damit zurück auf Berliner Gebiet.

Ausflugs-Info

Ostkirchhof Ahrensfelde Zu Zeiten der vorletzten Jahrhundertwende platzte die Großstadt Berlin aus allen Nähten, auch was die Bestattungsmöglichkeiten betraf. Also beschloss der Berliner Stadtsynodalverband, ein großes Terrain nordöstlich von Berlin zu erwerben. Mit der Eröffnung der Kapelle wurde der Ostkirchhof Ahrensfelde 1908 eingeweiht. Als Gestalter fungierten der Architekt Gustav Werner und der Gartenbaumeister Louis Meyer. Sie hatten zuvor auch schon den Kirchhof in Stahnsdorf südlich von Berlin entworfen. Das allererste Grab, jenes von Anna Schwarzenberg, ist heute noch erhalten. Der Ostkirchhof Ahrensfelde steht mit seiner Kapelle, den Verwaltungs- und Wohnhäusern am Eingang und den Brunnenanlagen unter Denkmalschutz. Adresse: Ulmenallee 1, 16356 Ahrensfelde, Tel. 030/932 92 47, Öffnungszeiten von November bis März: tgl. 8–17 Uhr

