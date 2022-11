Mann ruft „Allahu Akbar“ und droht

Die Berliner Polizei sucht einen Mann, der in der U-Bahn wiederholt „Allahu Akbar“ und „Ich werde alle Deutschen töten“ gerufen haben soll. Der Mann war am 19. Februar gegen 11.00 Uhr in der U-Bahn-Linie U8 Richtung Hermannstraße unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Er stieg an der Hermannstraße in die S45 Richtung Südkreuz.