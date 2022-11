Capital Career Days sollen Fachkräfte in der Region halten

Auch in Berlin und Brandenburg fehlen vermehrt Fachkräfte. Eine Themenwoche soll nun Interesse für eine Karriere in der Region wecken.

Berlin. Mehr als 300.000 Fachkräfte werden innerhalb der nächsten zehn Jahre den Firmen in Berlin und Brandenburg fehlen, sagte Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos, für SPD) am Donnerstagmorgen anlässlich der Präsentation der Themenwoche „Capital Career Days“. Die hybride Veranstaltung findet vom 11. bis zum 18. November statt und hat ein Ziel: Fachkräfte in Berlin und Brandenburg zu halten und sie für eine Karriere in der Hauptstadtregion zu begeistern.

Mehr als 70 Events wie Workshops, Fachvorträge, Diskussionen oder auch Besuche bei Firmen sollen während der Themenwoche vor allem Einblicke in die unterschiedlichsten Berufsfelder und Arbeitswelten von regionalen Unternehmen geben, hieß es. Studierende und Absolventen von Hochschulen, aber auch Quereinsteiger und andere Interessierte sollen die Veranstaltungen neugierig machen.

Den regionalen Arbeitsmarkt auf die Zukunft vorbereiten

Mit den Career Days wolle man den regionalen Arbeitsmarkt auf die Zukunft vorbereiten, sagte Career-Days-Kurator Thorsten Knoll. Wenn man 3000 bis 4000 Menschen erreiche, sei das ein Erfolg. Die Themenwoche wird von den Ländern Berlin und Brandenburg mit öffentlichem Geld gefördert und soll im kommenden Jahr erneut veranstaltet werden.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch interessant: IHK-Studie: 2035 fehlen in Berlin 377.000 Fachkräfte

Sven Weickert, Geschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB), erklärte, es gebe jährlich 10.000 Absolventen in einem Ingenieursstudiengang der regionalen Hochschulen und Universitäten. Nur, wenn man es schaffe, diese Talente hierzubehalten, könne etwa auch der Industrie die Transformation gelingen. Steffen Kammradt von der Wirtschaftsförderung Brandenburg verwies auf die steigenden Zuzugszahlen in die Region und Ansiedlungen von Unternehmen. „Und da ist noch mehr in der Pipeline“, sagte er. In der Region gebe es schon heute „tolle Job-Chancen“.

Mehr Informationen unter https://www.ccdays.de/