Unioner Knoche und Khedira nicht in Flicks WM-Kader

Rani Khedira und Robin Knoche von Union Berlin fahren nicht für Deutschland zur WM in Katar. Die beiden Profis stehen nicht im 26er-Kader, den Bundestrainer Hansi Flick am Donnerstag für das am 20. November beginnende Turnier präsentierte.

Berlin. Rani Khedira und Robin Knoche von Union Berlin fahren nicht für Deutschland zur WM in Katar. Die beiden Profis stehen nicht im 26er-Kader, den Bundestrainer Hansi Flick am Donnerstag für das am 20. November beginnende Turnier präsentierte.

Innenverteidiger Knoche und Mittelfeldspieler Khedira hatten nach dpa-Informationen im Ende Oktober an die FIFA gemeldeten vorläufigen WM-Aufgebot von Flick gestanden. Beiden wurden jedoch nur Außenseiterchancen eingeräumt.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der DFB-Tross trifft sich am Sonntag in Frankfurt. Einen Tag später fliegt Flick mit seinem WM-Team in den Oman, wo am Mittwoch noch ein Testspiel gegen den dortigen Gastgeber stattfindet. Dann geht es weiter nach Katar ins WM-Quartier. Nach dem Start gegen Japan sind Spanien und Costa Rica weitere Gruppengegner.